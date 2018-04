Hannover

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) in der List hat einen weiteren Schritt in der Endrunde des Deutschen Schulpreises gemacht. Nachdem sie bereits zu den 20 Schulen gehörte, die von einer Wettbewerbsjury eingehend getestet wurden, gehören sie nun zu den letzten 15 Schulen deutschlandweit, die am 14. Mai bei der Preisverleihung teilnehmen dürfen.

Die Freude über diese Nachricht sei groß, sagt Schulleiter Oswald Nachtwey. Er sieht die Aufnahme in die Endrunde als eine Bestätigung der eigenen Arbeit. „Wir sind in allen pädagogischen Arbeitsfeldern wirklich richtig gut, um nicht zu sagen sehr gut“, so Nachtwey. Man bemühe sich ständig um Verbesserung, evaluiere Arbeitsprozesse und ziehe daraus seine Schlussfolgerungen. Mit dieser Einstellung hat es die IGS List bereits 2007 und 2013 in die Endrunde des Deutschen Schulpreises geschafft, einen Preis konnte sie bislang aber nicht gewinnen. Man hoffe sehr, dass es diesmal reichen werde, sagte Nachtwey.

Der Deutsche Schulpreis ist der am höchsten dotierte Preis für Schulen in Deutschland. Bei der Entscheidung über die Preisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, die Themen Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner sowie Schule als lernende Institution. Der Hauptpreis ist mit 100 000 Euro ausgestattet, fünf weitere Schulen erhalten je 25 000 Euro. Wer nicht ausgezeichnet wird, darf immerhin noch mit 5000 Euro nach Hause gehen. Außerdem erhalten alle Schulen über zwei Jahre lang eine Prozessbegleitung, die Lehrer können zudem an individuellen Seminaren und Fortbildungen teilnehmen.

