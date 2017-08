Heute geht es um den Wahltermin

Hannover. Um 12 Uhr sollen sich die Politiker in der Staatskanzlei einfinden und über den Wahltermin beraten. Dabei geht es auch um die Frage, ob es zeitlich zu schaffen ist, parallel zur Bundestagswahl am 24. September über ein neues Landesparlament abstimmen zu lassen.

Laut Landesverfassung ist das möglich, und auch Landeswahlleiterin Ulrike Sachs sieht dies so: Es sei "sportlich", aber wohl machbar. Allerdings gibt es auch Hindernisse: So haben die Parteien schon ihre Kandidaten benannt, sind allerdings von einem Wahltermin im Januar ausgegangen, sodass nun mögliche Altersgrenzen kontrolliert werden müssen. Kleine Parteien könnten sich bei der kurzen Zeit für den Wahlkampf benachteiligt fühlen. Um diese und andere Fragen wird es bei dem Gespräch heute in der Staatskanzlei gehen.

Notwendig ist die vorgezogene Landtagswahl, weil die Abgeordnete Elke Twesten am Freitag ihren Übertritt von den Grünen zur CDU bekanntgegeben hat. Damit hat die rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Weil die Mehrheit im Parlament verloren.

sbü