Hier können Sie ausgefallene Schulstunden eintragen

Wedemark. Gymnasiallehrer müssen an Grundschulen für überwachte Pausen und Hausaufgaben herhalten, weil rund 10.000 Lehrstunden fehlen. Dass sie dort dann für Zusatzbedarf, nicht aber für den Kernunterricht eingesetzt werden, sorgt für große Empörung bei Eltern und Lehrern.

Sindy Czaja, dreifache Mutter aus der Wedemark, hat jetzt unter www.fehlstunden-nds.de ein Portal eingerichtet, in dem Eltern, Schüler und Lehrer ausgefallene Stunden eintragen können. Vorbild ist eine Elterninitiative aus Schleswig-Holstein.

Allein am Mittwoch, 16. August, wurden 68 Fehlstunden in Niedersachsen eingetragen.

Ausfall schon im letzten Schuljahr ein Problem

Eltern und Lehrerverband befürchten in diesem Schuljahr massiven Unterrichtsausfall an den Schulen im Land. Grund ist der Lehrermangel. Nach Schätzungen des Philologenverbands müssen landesweit mehr als 1000 Lehrer vorübergehend an Grundschulen unterrichten.

Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen ist seit Längerem nicht ausreichend. Laut jüngsten Zahlen lag die Versorgung im vergangenen Schuljahr im Schnitt bei 98,9 Prozent. Darin nicht enthalten sind kurzfristige Ausfälle, etwa durch Krankheiten. Der Pflichtunterricht kann in der Regel auch bei unter 100 Prozent erteilt werden, doch je weiter sich die Versorgung davon entfernt, desto weniger Puffer ist im System.

Das neue Portal aus der Wedemark soll dabei helfen, die Fehlstunden nach Fächern, Schularten, Landkreisen und Klassen von nun an genauer zu erfassen.

dö/kad