Innenminister prüft Betätigungsverbot für Eker

Der AKP-Vizechef Mehmet Mehdi Eker will nach seinem Auftritt in der Moschee an der Stiftstraße in Hannover weitere Einrichtungen besuchen - und vermutlich Werbung für das umstrittene Referendum von Ministerpräsident Recep Erdogan betreiben. Solche Auftritte könnten ihm künftig erschwert werden.