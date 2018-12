Ministerium will „gefährliche Orte“ nicht nennen

Niedersachsen Kriminalität in Niedersachsen - Ministerium will „gefährliche Orte“ nicht nennen Die Polizei hat in bestimmten Gebieten besondere Befugnisse. Die FDP fordert die Preisgabe der Orte und hat eine Unterrichtung im Landtag beantragt.

Polizisten ermitteln nach einer Messerstecherei am Steintor in Hannover. Gehört das Rotlichtviertel zu den „gefährlichen Orten“ in Niedersachsen? Quelle: Heidrich