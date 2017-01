Nach den Krippen soll jetzt auch in den Kindergärten das Personal aufgestockt werden. Wie Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) ankündigte, stellt das Land in diesem Jahr 60 Millionen Euro zur Verfügung, um auch in den Kitas für Drei- bis Sechsjährige Zug um Zug die dritte Kraft einzuführen.