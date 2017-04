Land will Konsequenzen aus Antisemitismus-Affäre ziehen

Nach Eklat an Hochschule in Hildesheim

Nach den Antisemitismusvorwürfen an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildesheim soll es laut Informationen des Politikjournals „Rundblick“ nun Konsequenzen an allen Hochschulen geben. Dies gehe aus einem Eckpunktepapier des Wissenschaftsministeriums und der Landeshochschulkonferenz hervor, das dem Journal vorliege.