Hannover. Nachdem es in mehreren Gerichtsurteilen Kritik an der bisherigen Praxis gegeben hatte, hatte die niedersächsische Landesregierung sich zu einer Überarbeitung der Regelungen entschlossen. Vor der Beratung und Verabschiedung im Landtag sollen zunächst Verbände und gesellschaftliche Gruppen die geplante Neuregelung bewerten. Der Gesetzentwurf sieht allerdings auch vor, dass künftig nicht mehr an Feiertagen geöffnet werden darf. Fällt der 27. Dezember auf einen Sonntag, ist auch hier eine Öffnung der Läden untersagt.

Vor allem an diesem Datum hatte sich in der Vergangenheit in Hannover ein juristischer Streit entzündet. Die Gewerkschaft Verdi hatte 2015 anlässlich von Sonntagsöffnungen im Advent geklagt und dabei die Frage gestellt, ob zu viele davon nicht gegen den vom Grundgesetz garantierten Schutz der Sonntagsruhe verstießen. Das Gericht bejahte dies - und so gab es deshalb die kuriose Situation, dass rund um die Landeshauptstadt Hannover die Geschäfte am 27. Dezember direkt nach den Weihnachtsfeiertagen zum Shoppen einluden – nur in Hannover mussten die Läden am 27. Dezember geschlossen bleiben.

Kritik an neuem Gesetz

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte die geplante Ausweitung der Sonntagsöffnung. "Dies geht deutlich über die bisherige Ladenöffnung an vier Sonntagen hinaus und bedeutet eine erhebliche Verschlechterung des bestehenden Gesetzes", sagte Verdi-Handelsexpertin Sabine Gatz. "Diese neue Regelung trägt nicht zur Beruhigung bei und öffnet die Tür für einen weiteren Missbrauch der Sonntagsöffnung." Die Gewerkschaft begrüßte jedoch, dass in dem Gesetz nun festgeschrieben werden soll, dass es für einen verkaufsoffenen Sonntag einen konkreten Anlass geben muss - dies kann eine Messe oder ein Volksfest sein, wozu ohnehin mehr Menschen in die Stadt kommen.

Auf eine klare Ausarbeitung der künftigen Regeln und möglichst wenig Bürokratie pochte der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. "Wir begrüßen als Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund dass nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover, das für einige Rechtsunsicherheit gesorgt hat, künftig Möglichkeiten geschaffen werden, um Sonntagsöffnungen moderat durchzuführen." Wie Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) sagte, gehe es der Landesregierung darum, einen ausgewogenen Ausgleich zwischen dem Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe im Sinne der Beschäftigten und den Interessen des Einzelhandels sicherzustellen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte unlängst bundesweit einheitliche Regeln für verkaufsoffene Sonntage gefordert. Er plädierte für zehn Shopping-Sonntage pro Jahr.

