Landesgartenschau will mit Baumwipfelpfad und Waldbaden punkten

Die Landesgartenschau in Bad Iburg (Kreis Osnabrück) öffnet am 18. April. Die Veranstalter rechnen mit mindestenst 500.000 Besuchern. Gegen die anfängliche Ablehnung des Stadtrates, der zu hohe Kosten befürchtete, hatten sich die Bewohner der Kurstadt für die Ausrichtung der Landesgartenschau ausgesprochen, die in Niedersachsen alle vier Jahre stattfindet.