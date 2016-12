Landkreis schrieb Marokkaner nicht zur Fahndung aus

Hannover. Nach seinem Abtauchen war er in Hamburg bereits vor der Vergewaltigung straffällig geworden und wurde von einem Hamburger Gericht wegen Wohnungseinbruchs zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Hamburger Behörden hatten daraufhin nach Medienberichten den Landkreis Holzminden aufgefordert, Abschiebehaft zu beantragen, was dieser jedoch unter Hinweis auf Personalmangel nicht tat.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärte am Donnerstag im Landtag, er habe von dem Fall erst durch Presseberichte erfahren. "Warum der Marokkaner nach seinem Abtauchen vom Landkreis Holzminden nicht zur Fahndung ausgeschrieben wurde, wird zu klären sein", sagte Pistorius. Der Minister sagte, es gebe in diesen Fällen keine Berichtspflicht an das Innenministerium, deshalb habe man von diesem Vorgang auch nichts gewusst. Einen abgetauchten Asylbewerber zur Fahndung auszuschreiben, liege im Ermessen der jeweiligen Behörde. Der untergetauchte Asylbewerber war vom Landkreis Holzminden zur freiwilligen Ausreise aufgefordert worden.

Der CDU-Innenpolitiker Jens Nacke zeigte sich unzufrieden mit den Antworten des Innenministers. Dieser tauche in seinen Erklärungen im Landtag immer dann ab, wenn es für ihn unangenehm zu werden drohe, sagte Nacke. FDP-Chef Stefan Birkner rügte, dass Pistorius die rechtlichen Schwierigkeiten im Fall des Marokkaners als "normal" beschrieben hatte. "So etwas darf nicht normal sein", sagte Birkner. "Man hat in Holzminden viel zu lange auf freiwillige Ausreise gesetzt, dabei gehören straffällige abgelehnte Asylbewerber abgeschoben", sagte Nacke.