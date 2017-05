Hannover. Ein dazu geplantes Gesetz der Bundesregierung will Meyer kippen, weil es aus seiner Sicht nicht weit genug reicht und nur die Schlachtung trächtiger Rinder verbieten will, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Der Grünen-Politiker forderte, es müsse nachverhandelt werden, weil es im Gesetzestext Ausnahmen gebe. Er verwies darauf, dass es in einigen Bundesländern wie Niedersachsen bereits Selbstverpflichtungen der Branche gebe, die weitergingen als der Gesetzentwurf aus Berlin. "Das zeigt doch, dass es geht."

Der Minister will darüber hinaus erreichen, dass ein komplettes Verbot der Pelztierproduktion in Deutschland gesetzlich festgelegt wird. Der Entwurf der Bundesregierung sieht hier lediglich höhere Haltungsstandards für die Tiere vor.

lni