Eine syrische Familie hatte in Holzminden 14.000 D-Mark in gebraucht gekauftem Bettzeug gefunden und das Geld beim Fundbüro abgegeben. Lange sah es so aus, als würden die ehrlichen Finder leer ausgehen. Doch jetzt bekommt die Familie offenbar das gesamte Geld – die Syrer seien schließlich die Eigentümer, hieß es aus dem Rathaus.