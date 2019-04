Missstände in Schlachthöfen – Ministerin will durchgreifen

Niedersachsen Skandale um Tierquälereien - Missstände in Schlachthöfen – Ministerin will durchgreifen Die niedersächsische Agrarministerin Barbara Otte-Kinast macht Ernst im Kampf gegen Tierquälereien in Schlachthöfen. Sie verspricht: „Wir schließen alle Gesetzeslücken“. Verschärfte Kontrollen laufen schon länger.

Schweinehälften passieren ein Kontrollterminal in einem Schlachthof in Ostfriesland. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will die Missstände in vielen Schlachthöfen beenden. Quelle: Ingo Wagner/dpa