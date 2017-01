Martin Schulz bringt Niedersachsens SPD neue Mitglieder

Hannover. Die Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten und Parteichef hat den Sozialdemokraten in Niedersachsen eine Beitrittswelle gebracht. Seit Bekanntgabe der Entscheidung am 24. Januar habe der SPD-Landesverband 214 Neueintritte verzeichnet, sagte Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer am Montag.

"Es ist eine tolle Mobilisierung. Das hat etwas mit der Person zu tun. Aber offensichtlich stärkt die Personalie auch die Glaubwürdigkeit der Partei", sagte Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer. Niedersachsens SPD hat nach eigenen Angaben mehr als 57.000 Mitglieder.

dpa