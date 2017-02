Hannover. Demnach registrierten die Beamten im vergangenen Jahr 57.018 Anzeigen wegen Körperverletzung, das ist ein Plus von 4798 Fällen (plus 9,1 Prozent). Vorsätzliche einfache Körperverletzungen, wie Ohrfeigen, bei denen nur auf Anzeige ermittelt wird, stiegen um 3050 auf 40.115 Fälle (plus 8,23 Prozent). Schwere und gefährliche Körperverletzungen, bei denen zum Beispiel Waffen zum Einsatz kommen, stiegen um 1354 auf 14.152 Fälle (plus 11,44 Prozent). Die Täter werden in den meisten Fällen erwischt: Laut Landespolizeipräsident Uwe Binias liegt die Aufklärungsquote bei Rohheitsdelikten bei über 91 Prozent.

Für den Kriminologen Christian Pfeiffer erklärt sich dieser Zuwachs aus dem Flüchtlingszuzug. Dieser habe vor allem aus jungen Männern bestanden. Und junge Männer seien in allen Gesellschaften der Welt verantwortlich für mehr als die Hälfte aller Roheitsdelikte. „Die gefährlichste Gruppe in jedem Volk sind immer junge Männer“, sagte er der HAZ.

Die Zahlen der Kriminalitätsstatistik bestätigen das: Die Körperverletzungsanzeigen, bei denen ein Flüchtling als Tatverdächtiger registriert worden sei, seien um 83,74 Prozent (plus 726 Fälle) gestiegen. In 816 Fällen von schwerer Körperverletzung seien auch die Opfer Flüchtlinge gewesen. „Schwere Körperverletzung in Flüchtlingsunterkünften wird in dieser Gruppe zu einem Großteil untereinander begangen“, sagte Binias.

Für Pfeiffer kommt noch ein zweites Phänomen hinzu: „Der fremde Angreifer wird immer häufiger angezeigt als die eigenen Landsleute.“ Wenn zwei Bayern sich auf dem Oktoberfest prügeln, dann zahlt der Angreifer nachher dem Opfer die Reinigung der Jacke und damit hat es sich. „Wenn ein Fremder dabei ist, ist alles anders“, so der ehemalige niedersächsische Justizminister. Aber auch die Gewalt gegen Polizeibeamte hat wieder zugenommen: 2016 gab es 3030 Angriffe, bei denen 1107 Beamte verletzt wurden.

Insgesamt ist im vergangenen Jahr die Zahl der Straftaten in Niedersachsen um 6507 Fälle auf 561.963 (minus 1,14 Prozent) leicht gesunken. Die Aufklärungsquote stieg leicht auf 61,41 Prozent. Für Innenminister Boris Pistorius ist das unterm Strich eine gute Nachricht: „Niedersachsen ist und bleibt ein sicheres Bundesland.“