Berliner Sexarbeiterinnen haben am Freitag (08.12.17) vor dem Rathaus Schoeneberg gegen ihre Zwangsregistrierung protestiert. Fuer den ab Januar 2018 benoetigten "Hurenausweis" wollen sich die Prostituierten alle unter dem Kuenstlernamen "Alice Schwarzer" bei den Behoerden registrieren lassen, kuendigte eine Initiative von Berliner Sexarbeiterinnen an. Der mit einem Lichtbild versehene Ausweis wird benoetigt, um in anderen Bundeslaendern arbeiten zu duerfen. Hintergrund ist das seit Sommer geltende neue Prostituiertenschutzgesetz. Der Kuenstlername auf dem Ausweis koenne frei gewaehlt werden, "und wir waehlen alle den Namen "Alice Schwarzer'", kuendigten die Sexarbeiterinnen an. Die Frauenrechtlerin, Journalistin und "Emma"-Gruenderin Schwarzer ist eine entschiedene Kaempferin fuer die Eindaemmung von Prostitution, hinter der sie ausschliesslich Menschenhandel sowie Zwangs- und Armutsprostitution vermutet. (Siehe epd-Meldung vom 08.12.17)



Quelle: Christian-Ditsch.de