Hannover. Eine Vielzahl der Vergaben rund um die Sieben-Städte-Tour zur Elektromobilität sei fehlerhaft gewesen, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch. „Teilweise wurde unsauber gearbeitet, teilweise wurden rechtliche Vorgaben schlicht ignoriert.“ Die Vorfälle seien nicht akzeptabel und würden aufgearbeitet. Unter den 125 Akten sind auch zehn Ordner aus der Staatskanzlei, die überwiegend die Entwicklung des neuen Landes-Claims betreffen. In dem von der CDU und FDP beantragten U-Ausschuss sollen am 1. August die ersten Zeugen befragt werden.

