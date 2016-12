Hannover. Nach dem mutmaßlichen Anschlag von Berlin hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dazu aufgerufen, sich dem Terror entgegenzustellen. "Terroristen wollen Angst und Schrecken verbreiten", sagte Weil am Dienstag in Hannover. "Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Freiheit und unser Leben nicht durch Verbrecher einschränken lassen. Wir dürfen den Terroristen nicht den Triumph über unsere Freiheit und unser geselliges Miteinander geben." Die Gedanken seien nun bei den Familien der Opfer und bei den Verletzten. "Im Namen des Landes Niedersachsen werde ich dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, unsere tief empfundene Anteilnahme ausdrücken."

In die Landesregierung hat zudem angeordnet, dass die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast wehen. "Die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen und in ganz Deutschland werden alles tun, um weitere Anschläge zu verhindern", sagte Weil. Er habe habe großes Vertrauen in Polizei und Nachrichtendienste. "Dennoch ist uns allen bewusst, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt."

iro/dpa