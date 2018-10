Zugriff um 20.15 Uhr in Stade

Niedersachsen Mutmaßlicher Journalisten-Mörder festgenommen - Zugriff um 20.15 Uhr in Stade Auch eine Flucht über 2000 Kilometer half nichts. Der mutmaßliche Mörder einer bulgarischen Moderatorin wurde im niedersächsischen Stade gefasst.

10.10.2018, Niedersachsen, Hannover: Friedo de Vries (r), Präsident des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen, und Thomas Hackner, zuständiger Referatsleiter im niedersächsischen Justizministerium, informieren in der Landespressekonferenz über den Mordfall Marinowa. Die deutsche Polizei hat im Zusammenhang mit dem tödlichen Gewaltverbrechen an der bulgarischen TV-Moderatorin einen 20-jährigen Bulgaren in Stade festgenommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa