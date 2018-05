Niedersachsen Drama um Kindesentziehung - Mutter holt entführte Töchter aus Tunesien nach Hannover Nach drei Jahren hat Katharina Schmidt ihre in Tunesien festgehaltenen Mädchen zurückgeholt. Doch der Kampf geht weiter.

ARCHIV - 14.09.2017, Tunesien, Tunis: Die Mutter der zwei in Tunesien festgehaltenen Kinder, Katharina Schmidt, zeigt am 14.09.2017 in Tunis die Fotos ihrer Kinder auf einem Handydisplay. (zu dpa "Mutter bringt Töchter aus Tunesien zurück nach Deutschland" vom 22.05.2018) Foto: Simon Kremer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa