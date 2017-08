Umfrage: Keine Mehrheit für Rot-Grün oder Schwarz-Gelb

Landtagswahl in Niedersachsen

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat eine Umfrage mit dem derzeitigen Wählertrend in Niedersachsen veröffentlicht. Am 15. Oktober soll es in Niedersachsen Neuwahlen geben, nachdem Elke Twesten zur CDU gewechselt ist und die rot-grüne Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nun keine Mehrheit mehr hat.