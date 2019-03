„Heftige Klatsche“: So reagiert die Politik auf das „Section Control“-Urteil

Niedersachsen Streckenradar - „Heftige Klatsche“: So reagiert die Politik auf das „Section Control“-Urteil Das Streckenradar an der B6 bei Laatzen ist illegal. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover am Dienstag entschieden. Die Landesregierung, die das Projekt „Section Control“ vorangetrieben hatte, muss sich nun scharfe Kritik anhören, vor allem Innenminister Pistorius.

Kameras stehen am Ende der «Section Control Radarstrecke» an der Bundesstraße 6 in der Region südlich von Hannover. Das Verwaltungsgericht Hannover erklärte die Anlage jetzt für rechtswidrig. Quelle: dpa