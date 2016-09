Hannover. Auf den 14. Januar läuft es auch deswegen hinaus, weil es der letztmögliche Termin für die Wahl ist. Die letzten Landtagswahlen fanden am 20. Januar 2013 statt, die konstituierende Sitzung war am 19. Februar. Mit dieser Sitzung begann die Wahlperiode. Die niedersächsische Verfassung verlangt, dass die nächsten Landtagswahlen frühestens 56, spätestens aber 59 Monate nach dem Beginn der Wahlperiode stattfinden müssen. Das heißt, dass die Wahlen zwischen dem 19. Oktober 2017 und dem 19. Januar 2018 stattfinden müssen.

Ein früherer Wahltermin als der 14. Januar würde aber bedeuten, dass man entweder in die Zeit zwischen den Jahren oder die Weihnachtszeit rutschen würde, was keine günstige Voraussetzung für eine hohe Wahlbeteiligung wäre. Also würde man Ende Oktober oder Anfang November wählen - doch dann wäre man sehr nahe an der Bundestagswahl, die entweder am 17. oder am 24. September stattfinden wird. Auch das wollte man vermeiden - zum einen, weil zwei Wahlen kurz hintereinander ebenfalls nicht gut sind für die Wahlbeteiligung und zum anderen, weil man auch eine gedankliche deutliche Trennung zwischen der Bundestagswahl und ihrem Ergebnis und der Landtagswahl haben wollte.

Bei der darauf folgenden Landtagswahl in gut sechs Jahren wird man aber zwangsläufig deutlich früher, voraussichtlich im November wählen müssen, denn rein rechnerisch müsste man ansonsten den Urnengang in die Weihnachtspause legen.