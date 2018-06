Niedersachsen Neue Studie über Psychiatrieverbrechen in der NS-Zeit und ihre Folgen - Die Täter-Ärzte machten munter Karriere Sie waren an der Ermordung von Behinderten im Dritten Reich beteiligt und machten als Ärzte auch in Niedersachsen Karriere. Eine neue Studie beschreibt diese seltsame Kontinuität

ARCHIV - Geistigbehinderte Kinder des Gottlob-Weißer-Hauses in Schwäbisch Hall spielen Rigelreihen mit zwei Diakonieschwestern (Archivfoto von ca. 1930). Die Ausstellung "Eugenik und Euthanasie" im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen beschäftigt sich mit Zwangssterilisierung und Krankenmord während des Dritten Reiches. Die Exponate mit starkem Symbolcharakter, auch dieses Foto, sind noch bis zum 8. November zu sehen. dpa/lsw (zu dpa-KORR.: "Eugenik und Euthanasie im Dritten Reich" am 25.06.2009 - nur s/w) +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit kinder euthanasie Quelle: Evangelisches_Diakoniewerk