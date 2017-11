Heute geht es los: Die 137 Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags kommen zusammen. Es ist eine Doppelpremiere – es beginnt auch die Arbeit im erneuerten Landtagsgebäude. Wer sitzt im Parlament? Wo kommen die Abgeordneten her, was sind ihre Berufe – und welche Region ist am stärksten vertreten? Ein Überblick.