Neues Gesetz in Niedersachsen

Mehr Rechte für Bürger im Streit um Straßen, Schwimmbäder und Kliniken – das haben SPD und Grüne in Niedersachsen versprochen. Der Landtag will jetzt einige Schritte in diese Richtung vorbereiten und die Kommunalverfassung ändern. Doch Bürgerrechtsaktivisten geht der Vorschlag nicht weit genug.