Die Autoindustrie sieht die Zulieferbetriebe in Niedersachsen in Existenznöten. Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen-Metall mussten bereits erste Betriebsstätten schließen. Der Absatz von Dieselfahrzeugen ist um ein Drittel gesunken. Schuld an der „Hysterie“ sei die Deutsche Umwelthilfe.