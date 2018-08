Hannover

50 Jahre nach ihrer Gründung hat die Junge Union in Niedersachsen auf eine bewegte Vergangenheit zurückgeblickt. Zum Festakt der CDU-Nachwuchsorganisation in Hannover waren am Sonnabend zahlreiche Politiker gekommen, die als frühere JU-Vorstandsmitglieder später in der Bundes- und Europapolitik Karriere gemacht haben. Darunter waren die ehemaligen Ministerpräsidenten David McAllister und Christian Wulff, der als jüngster Bundespräsident 19 Monate in diesem Amt war.

CDU rät zur Unterstützung der Jugend

In der Jungen Union könne man Demokratie am besten erlernen, sagte Wulff bei dem Festakt. In der jungen Generation gebe es nach der Wahl des US-Präsidenten Donald Trump und dem Brexit-Beschluss Großbritanniens eine hohe Bereitschaft, sich politisch zu engagieren. Die Funktionsträger in der CDU seien daher gut beraten, die Schüler Union und Junge Union besonders zu unterstützen, riet Wulff.

Von lni/RND