Niedersachsen Niedersachsen - Ministerin lässt Schlachthöfe stärker kontrollieren Zwei Teams des Laves waren am Montag im Einsatz. Otte-Kinast will sich für eine flächendeckende Videoüberwachung einsetzen. Die Tierquälerei in Schlachthöfen beschäftigte den Landtag.

Ein Kontrollassistent des Landkreises Cloppenburg hält Etiketten mit der Aufschrift "Vorläufig sichergestellt!" am Kontrollterminal in einem Schlachthof bereit. Der Landtag in Hannover beriet in Hannover über Folgen aus dem Schlachthof-Skandal. Quelle: Ingo Wagner/dpa