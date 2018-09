Hannover

Nach Bremen hat auch Niedersachsen bekanntgegeben, dass sein Verfassungsschutz den AfD-Nachwuchs überwacht. Er habe in der vergangenen Woche entschieden, die Junge Alternative (JA) zu beobachten, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). „Den entsprechenden Antrag habe ich heute früh unterschrieben.“ Es handele es sich um eine verfassungsfeindliche Organisation. Die Entscheidung habe nichts mit den Ereignissen in Chemnitz zu tun, sagte Pistorius. Bremen hatte kurz zuvor mitgeteilt, dass die JA in dem Bundesland seit vergangener Woche überwacht werde.

In Niedersachsen war im Sommer Lars Steinke, der Chef der Landesjugendorganisationen, mit verunglimpfenden Aussagen über den Hitler-Attentäter Graf von Stauffenberg aufgefallen.

Von lni/RND