Hannover. Mit Beginn des neuen Jahres hat Niedersachsen den Vorsitz der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern übernommen. Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) will mit dem Gremium eine Vereinbarung darüber erzielen, wie gesellschaftlich akzeptierte Tierhaltung in 20 oder 30 Jahren aussehen soll.

Am Dienstag (11.00 Uhr) will der Minister in Hannover über seine thematischen Schwerpunkte informieren. Meyer macht sich für eine verpflichtende Tierwohl-Etikettierung von Fleischprodukten stark - Ziel der Tierwohl-Initiative ist es, die Haltung von Nutztieren in Deutschland zu verbessern. Nach dem Vorbild der Pflichtkennzeichnung bei Eiern soll es für Fleisch vier Kategorien geben, über die der Verbraucher auf der Verpackung informiert wird, wie das artgerecht Tier gehalten wurde. Das von ihm vorgeschlagene Modell soll weiter gehen als das Vorhaben von Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU), der ein freiwilliges Label plant.

Auch das Töten frisch geschlüpfter männlicher Küken will der Grünen-Politiker beenden. Diese Küken gelten für Eierproduzenten als wertlos und für die Fleischproduktion als ungeeignet. Allein in Niedersachsen werden jährlich 27 Millionen männliche Küken am ersten Lebenstag mit Kohlendioxid vergast.

Im Rahmen der Agarministerkonferenz will sich Meyer auch für die Einrichtung von Kriseninstrumenten für den Milchmarkt einsetzen. Die gesunkenen Preise machen den Landwirten zu schaffen.

Zur ersten Agrarministerkonferenz unter niedersächsischer Leitung kommen die Vertreter von Bund und Ländern vom 29. bis 31. März in Hannover zusammen. Vom 27. bis 29. September ist dann Treffen in Lüneburg.

