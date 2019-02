Niedersachsen Kabinett will Bundesratsinitiative - Lies fordert Peilsender für Container Nach der Havarie der „MSC Zoe“ fordert Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD), dass Gefahrgutcontainer mit einem Peilsender ausgestattet werden

Die "MSC Zoe" liegt Anfang dieses Jahres mit umgestürzten Containern an der Kaje des Container Terminals in Bremerhaven. Das Schiff hatte 270 Container auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See verloren. Quelle: dpa