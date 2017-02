Das rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen schließt die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan anders als etwa Schleswig-Holstein grundsätzlich nicht aus. Die Landesbehörden prüften aber weiter sehr gründlich die Einzelfälle, teilte das Innenministerium am Montag in Hannover mit.