Land will kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln

Mit einer Bundesratsinitiative will das Land Niedersachsen erreichen, dass alle Frauen gleichberechtigt einen Zugang zu ärztlich verordneten Verhütungsmitteln erhalten. Das Kabinett beschloss am Dienstag einen Antrag an die Länderkammer, wonach die Kosten für einkommensschwache Frauen von den Krankenkassen unbürokratisch übernommen werden sollen.