Neuwahlen in Niedersachsen

Nach knapp 20 Minuten war alles vorbei: Per namentlicher Abstimmung haben 136 Abgeordnete des Niedersächsischen Landtags die Auflösung des Parlaments beschlossen. Damit ist der Weg für die Neuwahlen am 15. Oktober in Niedersachsen endgültig frei.