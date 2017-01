Hannover/Wolfsburg. Niedersachsens Linkspartei hat in Wolfsburg mit der Bestimmung ihrer Kandidaten für die Bundestagswahl begonnen. Als eine der ersten Parteien in Niedersachsen wollen die 156 Delegierten am Samstag ihre Landesliste erstellen. Zu den Favoriten gehören neben Landeschef Herbert Behrens die Bundestagsabgeordneten Dieter Dehm, Pia Zimmermann und Jutta Krellmann.

Die Partei will bei der Wahl nach Angaben von Behrens zudem darauf achten, dass auf der Kandidatenliste für die Wahl am 24. September ein 50-prozentiger Frauenanteil gesichert ist. Dazu liegt den Delegierten ein Antrag vor, dass die Liste von einer Frau angeführt werden muss. Zum Auftakt der Veranstaltung lagen den Delegierten insgesamt 16 Bewerbungen vor. Der jüngste ARD Deutschlandtrend, bei dem Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch 1029 Menschen befragte, sieht die Linke bei etwa acht Prozent der Stimmen.

dpa