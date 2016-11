Hannover. Nach den Vorwürfen des türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, Deutschland unterstütze den Terrorismus statt „rassistische Übergriffe“ gegen Türken zu verhindern, schlagen die Wellen in Niedersachsen hoch. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fand am Freitag im Gespräch mit der HAZ deutliche Worte: "Die Einschätzung Erdogans halte ich schlicht für abwegig. Die Türkei wäre sicher dankbar, wenn sich ihre Sicherheitslage so darstellen würde wie die in Deutschland."

Explosion in Diyarbakir

Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (SPD), der gerade von einer Reise nach Diyarbakir und Ankara zurückgekehrt ist, beschreibt die Lage dort als sehr ernst. Menschen würden willkürlich verhaftet. „Die Türkei ist auf dem Weg in eine Diktatur“, sagt er: „Die EU darf sich nicht erpressen lassen.“ Am Freitagmorgen hatte es in Diyarbakir eine schwere Explosion gegeben.

Spontan-Demo von Kurden in Hannover

Auch unter Kurden in Hannover wächst der Unmut. Angesichts der aktuellen Verhaftungen pro-kurdischer Politiker versammelten sie sich in der Nacht zu einer Spontan-Demo vor dem Hauptbahnhof.

