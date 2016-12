Nikab in der Schule: CDU will Ministerin verklagen

In Niedersachsen gilt ein Verbot der Vollverschleierung, das sich aus dem Schulgesetz ergibt. Trotzdem erscheint eine 16-jährige Schülerin seit zwei Jahren bei Osnabrück mit dem Nikab im Unterricht. Die zuständige Ministerin Frauke Heiligenstadt will das tolerieren. Die CDU will sie deshalb vor dem Staatsgerichtshof verklagen.