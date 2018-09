An vielen Schulen in Niedersachsen fehlen Lehrer. Wie will die rot-schwarze Regierungskoalition die Unterrichtsversorgung verbessern? Das will die FDP im Landtag wissen. Die GEW fordert: Niedersachsen muss schnell die Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern verbessern – so wie andere Bundesländer.