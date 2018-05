Niedersachsen Technischer Defekt - Plötzlich zeigt die Schuldenuhr gar nichts mehr an In einem feierlichen Akt wollten der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf, und Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers die Schuldenuhr im Landtag zurückstellen. Doch nun geht sie gar nicht mehr.

Bernhard Zentgraf, Landesvorsitzender des Bundes der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen, spricht unter der gestoppten Schuldenuhr am 03.01.2017 im Landtag in Hannover (Niedersachsen) vor Medienvertretern. Die Anzeige verharrt auf rund 61,7 Milliarden Euro. Niedersachsen will im neuen Jahr keine Schulden mehr machen. Der Bund der Steuerzahler hat daher die Schuldenuhr angehalten. (zu dpa «Niedersachsens Schuldenuhr steht still» vom 03.01.2017) Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa