Pierre Vogel forderte Safia S. zum Missionieren auf

Hannover. Das sagte Verfassungsschützerin Vera Kleine am Freitag in Hannover vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zu islamistischen Bedrohungen aus. Insgesamt seien somit fünf derartige Kurzfilme bekannt, in denen die Schülerin, die im Februar am Bahnhof Hannover einen Polizisten angegriffen hatte, meist Koran-Verse zitiert. Vogel, der sich erst in jüngster Zeit ausdrücklich von der IS-Terrormiliz distanziert, forderte in einem der entdeckten Videos das Mädchen zum Missionieren in ihrem Schulumfeld auf.