Hannover

Die SPD/CDU-Regierungskoalition in Niedersachsen hat sich nach wochenlangem Gezerre beim neuen Polizeigesetz geeinigt. Innenminister Boris Pistorius (SPD) und sein Amtsvorgänger Uwe Schünemann (CDU) sprachen bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs am Donnerstag in Hannover von einem „guten Kompromiss“.

Mit dem Gesetz soll die Polizei neue Instrumente zur Terrorbekämpfung und zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität bekommen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass terroristische Gefährder künftig bis zu 74 Tage in Präventivhaft genommen werden können. Nach Angaben von Pistorius haben die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen zurzeit 60 bis 70 Gefährder im Blick.

Das Gesetz diene zur „Verhütung terroristischer Straftaten“, sagte Pistorius. Die Terrorgefahr habe sich verschärft, die Kriminalität sei internationaler geworden, erklärte Schünemann. „Deshalb muss die Politik reagieren.

Das neue „Polizei- und Ordnungsbehördengesetz“, wie es vollständig heißt, wird auf Wunsch der CDU noch vor der Sommerpause in den Landtag eingebracht und soll im Herbst dieses Jahres in Kraft treten.

Von Marco Seng