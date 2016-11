Will die Landesschulbehörde ihre Aufsicht nicht nur auf die Finanzierung, sondern auch auf Unterrichtsinhalte ausdehnen? Das befürchte die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen. Daher hat der Verband nun ein Rechtsgutachten über die Verfassungsmäßigkeit staatlicher Aufsicht über Schulen in freier Trägerschaft in Auftrag gegeben.