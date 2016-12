Hannover. Mit gerissenen Tieren haben Schafhalter vor dem Landtag in Hannover gegen das aus ihrer Sicht zu zaghafte Vorgehen gegen auffällige Wölfe protestiert. "Wir haben mit vermehrten Wolfsangriffen zu tun", sagte der Vorsitzende der Schafzuchtverbände Niedersachsen, Joachim Rehse, am Mittwoch bei dem Protest auf dem Weihnachtsmarkt.

Im Landtag kündigte zuvor Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) an, nach jüngsten Wolfsangriffen auf Schafe eine schnellere Beratung und praktische Unterstützung für Tierhalter zum Schutz ihrer Herden anzubieten. "Fakt ist aber auch, dass eine rechtzeitige Vorsorge der Weidehalter unabdingbar ist", sagte Wenzel.

"Herkules von Vogelsang", "Schneewittchen", "Tinka Bell" und "Lillifee": Sie alle teilen das gleiche Schicksal. Es sind gerissene Nutztiere. Auf Transparenten machten sich Schafhalter bei ihrem Protest Luft. "Wölfe zerstören meine Zukunft" und "Ist der Wolf wichtiger als der Mensch?" stand auf Transparenten. «Wir fordern ganz klar, dass Wölfe, die Herdenschutzzäune überwinden, entnommen werden», sagte Rehse. Schäfer würden zum Schutz nachts bei ihren Herden schlafen. In seiner Nachbarschaft stünden die Wölfe abends schon am Gehege.

«Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass ein wirksamer Herdenschutz gegen den Wolf möglich ist», sagte Wenzel im Landtag. Eine Untersuchung von mehr als 4000 Spuren habe gezeigt, dass sich Wölfe in Deutschland zu 92,2 Prozent von Schalentieren und nur zu 0,8 Prozent von Nutztieren ernährten.

Herdenschutztiere oder elektrifizierte Zäune zum Beispiel könnten die Sicherheit erhöhen. Nach Angaben des Ministeriums sank die Zahl der Übergriffe und dadurch getöteter Nutztiere in den ersten neun Monaten 2016 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Waren es dieses Jahr bis Ende September 38 Übergriffe und 96 dadurch verendete Tiere, so waren es im Jahr zuvor 47 Angriffe mit 118 toten Tieren.

"Wir haben so viele Wölfe in Niedersachsen, dass wir eingreifen müssen", sagte der FDP-Abgeordnete Gero Hocker. Die Raubtiere legten heute ein völlig anderes Verhalten an den Tag als noch vor 150 Jahren."Sie haben die Furcht vor den Menschen verloren."

Vor sechs Jahren sei man davon ausgegangen, dass die Population wesentlich langsamer wachse. Prophylaktisch müsse der derzeit geschützte Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden, um im Notfall schnell reagieren zu können. Man werde in Zukunft um eine Wolfsregulierung nicht herum kommen.

In Südergellersen im Landkreis Lüneburg waren Anfang Dezember innerhalb weniger Tage rund zwölf Schafe gerissen worden. Ob Wölfe dafür verantwortlich sind, steht noch nicht fest. Einem weiteren Wildtier-Angriff vor wenigen Tagen fielen in einem Damwild-Gehege im Landkreis Uelzen 23 Tiere zum Opfer.

dpa