Niedersachsen Prozess um 100fachen Mord - Marbach: „Es könnte weitere Täter gegeben haben“ Der Sprecher der Opfer-Angehörigen, Christian Marbach, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst. Die meisten Taten von Niels Högel werde man nicht mehr beweisen können.

Der wegen Mordes an 100 Patienten angeklagte Niels Högel am Dienstag im Gerichtssaal in Oldenburg. Foto: Mohssen Assanimoghaddam Quelle: dpa