Niedersachsen Prozess um 100fachen Mord - Richter: „Herr Högel, sagen sie uns die ganze Wahrheit!“ Im Prozess gegen den Klinikmörder Niels Högel hat Richter Bührmann erneut Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Ex-Pflegers geäußert. Dass Högel im Jahr 2002 keine Patienten getötet haben will, hält der Richter für wenig plausibel.

Der wegen Mordes an 100 Patienten angeklagte Niels Högel kommt an einem Prozesstag in den Gerichtssaal. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa