Niedersachsen Rekordzahl - Mehr als 1600 neue Polizisten vereidigt Der Polizeiberuf ist bei jungen Leuten offenbar wieder heiß begehrt. Bis zu 6000 bewerben sich jährlich bei bei Polizeiakademie Niedersachsen – zur Freude von Innenminister Pistorius.

Junge Polizeianwärter heben bei einem Festakt zur Vereidigung die Hand in der Swiss Life Hall in Hannover. Mehr als 1600 im Jahr 2018 eingestellte Polizeianwärter der Polizeiakademie Niedersachsen sind am Mittwoch vereidigt worden. Foto: Sonja Wurtscheid Quelle: dpa