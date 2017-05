SPD-Landtagsfraktion feiert 70-jähriges Bestehen Schröder fordert "klare Kante" von den Grünen

Die SPD-Landtagsfraktion feierte am Montag im Alten Rathaus in Hannover ihr 70-jähriges Bestehen. In einer nachdenklichen Rede sprach Altbundeskanzler Gerhard Schröder über Veränderungen in Europa und forderte ein klares Bekenntnis der Grünen zum Bündnis mit den Sozialdemokraten.