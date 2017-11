SPD stimmt Koalitionsvertrag mit CDU zu

Hannover. Am Ende einer knapp einhalbstündigen Diskussion, in der sich vor allem die Jungsozialisten gegen die Große Koalition aussprachen, stimmten auf einem außerordentlichen Landesparteitag etwa 15 der 200 Delegierten gegen das geplante Regierungsbündnis.

SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil schätzte das Ergebnis auf "gut über 90 Prozent" und sprach von einem großen Vertrauensbeweis. "Es hat jetzt keinen Sinn, Machtgedanken nachzuhängen, sondern wir müssen die Zukunft anpacken. Das können richtig gute Jahre für Niedersachsen werden", sagte Weil.

Die niedersächsische SPD ist in Hannover zu ihrem Landesparteitag zusammengekommen. Zur Bildergalerie

Weil hatte zuvor bei den Delegierten für die Annahme der Koalitionsvereinbarung geworben. Das mit der CDU besiegelte Bündnis in Hannover sei keine Liebesheirat, aber eine arbeitsfähige Grundlage. Er betonte, dass es keine Politikwende geben werde. Was etwa mit der Union zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik vereinbart worden sei, sei im wesentlichen geltendes Recht.

Auch in der Bildungspolitik habe man gute Kompromisse gemacht, "mit denen können wir leben". Die Diskussion etwa über die Zukunft der Gesamtschulen sei mit dem Koalitionsabkommen beendet, sagte Weil, der hofft, dass es jetzt zu einem Schulfrieden kommt. Auch die Änderungen in der Agrarpolitik würden jetzt nicht zurückgezogen, sagte Weil.

CDU will am Montag entscheiden

Am Donnerstag hatte sich der Ministerpräsident mit CDU-Landeschef Bernd Althusmann auf den Vertrag geeinigt, der die Zusammenarbeit der schwarz-roten Koalition in den nächsten fünf Jahren regeln soll. Vorgesehen ist unter anderem, 1000 neue Lehrer einzustellen, die Kita-Gebühren ab kommendem Sommer abzuschaffen und das Tempo bei der Inklusion an Schulen zu drosseln. Außerdem sollen 1500 neue Stellen bei der Polizei geschaffen werden.

Niedersachsen wird in Zukunft von einer Großen Koalition regiert. Diese Personen sollen Minister werden. Zur Bildergalerie

Am Montag soll dann die letzte Hürde auf dem Weg zum neuen Regierungsbündnis genommen werden: Ein kleiner Parteitag der CDU soll am Abend sein Ja zum Koalitionsvertrag geben. Die Zustimmung beider Parteitage ist Voraussetzung dafür, dass der Koalitionsvertrag von Weil und Althusmann unterzeichnet werden kann.

Weils Wiederwahl zum Regierungschef ist für den kommenden Mittwoch vorgesehen. In der Landtagsitzung sollen auch die von Weil ernannten Minister im Amt bestätigt werden. Jeweils fünf Minister von SPD und CDU sollen dem neuen Kabinett angehören.

Von mbb