Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, r) begrüßt den CDU-Fraktionsvorsitzenden Bernd Althusmann am 01.11.2017 im Landtag in Hannover (Niedersachsen) zu Beginn einer Gesprächsrunde von SPD und CDU über Sondierungsgespräche. Nach der Landtagswahl vom 15. Oktober wollen die beiden Parteien herausfinden, ob eine Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Landesregierung möglich ist.

Quelle: Holger Hollemann